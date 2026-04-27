Esonero Tedesco cambio in panchina al Fenerbahçe! Sarà Zeki Murat Göle a guidare la squadra

Il Fenerbahçe ha annunciato ufficialmente il cambio sulla panchina, dopo la sconfitta per 3-0 nel derby contro il Galatasaray. La società ha comunicato che Zeki Murat Göle prenderà il comando della squadra come traghettatore. La sostituzione di Tedesco segue la gara persa e si inserisce in un momento di riorganizzazione per il club. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

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