Sambenedettese cambio in panchina a stagione in corso | Mancinelli sfida la retrocessione dopo l’esonero di D’Alesio

La Sambenedettese cambia allenatore a stagione in corso. Dopo l’esonero di D’Alesio, la società ha deciso di puntare su Marco Mancinelli, che torna sulla panchina rossoblù. La squadra si prepara a una sfida difficile contro la retrocessione e si aspetta una svolta immediata.

Sambenedettese, un cambio di rotta nel cuore della notte: Mancinelli torna sulla panchina rossoblù. La Sambenedettese ha compiuto una svolta improvvisa nella propria stagione calcistica, sollevando dall’incarico Filippo D’Alesio e affidando la panchina a Marco Mancinelli. La decisione, resa pubblica dalla società rossoblù poco prima della mezzanotte del 9 febbraio 2026, è maturata in seguito a un periodo di risultati negativi che hanno spinto la squadra a un passo dalla zona retrocessione. Un annuncio che ha colto di sorpresa l’ambiente, ma che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per le prestazioni della squadra marchigiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

