Intrappoilato e ferito nell’automobile che esce di strada e si ribalta

Questa pomeriggio un'auto si è ribaltata sulla Statale 195 a Sarroch. L’automobilista è rimasto intrappolato nel veicolo e ha riportato ferite. I soccorritori sono arrivati sul posto e stanno lavorando per estrarlo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un automobilista è rimasto intrappolato nel suo veicolo dopo un incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 195, in territorio di Sarroch, nella provincia di Cagliari. L’intervento congiunto di vigili del fuoco e personale del 118 ha permesso di liberare l’uomo e prestargli le prime cure, in un’operazione che sottolinea l’importanza dei servizi di emergenza sul territorio sardo. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 8 febbraio 2026. La dinamica precisa è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute sul posto. Secondo quanto riportato, l’auto si è rovesciata a lato della carreggiata, rendendo necessario un delicato intervento per estrarre il conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu

