Bocciato alla maturità nonostante buona pagella il Consiglio di Stato dà ragione ai docenti | basta la griglia di valutazione
Il Consiglio di Stato ha deciso che per bocciare uno studente basta seguire la griglia di valutazione, anche se la pagella era buona. Una studentessa dell’indirizzo ITAF – Amministrazione, Finanza e Marketing in un istituto del Veneto è stata bocciata all’esame di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2023-2024, nonostante i risultati positivi. La decisione si basa sui criteri ufficiali di valutazione adottati dagli insegnanti.
Una candidata iscritta all'indirizzo ITAF – Amministrazione, Finanza e Marketing di un istituto scolastico superiore, in Veneto, ha subito la bocciatura all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023-2024.
