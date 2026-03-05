Bocciato alla maturità nonostante buona pagella il Consiglio di Stato dà ragione ai docenti | basta la griglia di valutazione

Il Consiglio di Stato ha deciso che per bocciare uno studente basta seguire la griglia di valutazione, anche se la pagella era buona. Una studentessa dell’indirizzo ITAF – Amministrazione, Finanza e Marketing in un istituto del Veneto è stata bocciata all’esame di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2023-2024, nonostante i risultati positivi. La decisione si basa sui criteri ufficiali di valutazione adottati dagli insegnanti.