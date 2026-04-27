Errore calcolo Fesi | il paradosso del sabato penalizza la Marina

Il Sinam ha segnalato un errore nel calcolo del Fesi 2025 destinato alla Marina, contestando il Centro unico stipendiale. Secondo i rappresentanti sindacali, questa svista avrebbe ripercussioni sulla retribuzione dei lavoratori del settore. La questione riguarda il metodo di calcolo applicato, che avrebbe penalizzato la categoria in modo particolare nel periodo di sabato. La vicenda è al centro di un confronto tra le parti coinvolte.