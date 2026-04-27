Errore calcolo Fesi | il paradosso del sabato penalizza la Marina
Il Sinam ha segnalato un errore nel calcolo del Fesi 2025 destinato alla Marina, contestando il Centro unico stipendiale. Secondo i rappresentanti sindacali, questa svista avrebbe ripercussioni sulla retribuzione dei lavoratori del settore. La questione riguarda il metodo di calcolo applicato, che avrebbe penalizzato la categoria in modo particolare nel periodo di sabato. La vicenda è al centro di un confronto tra le parti coinvolte.
? Cosa sapere Il Sinam contesta al Centro unico stipendiale l'errore nel calcolo Fesi 2025 per la Marina.. L'anomalia sul sabato comporta la perdita di oltre 25 giorni di servizio per operatore.. Il Sinam ha inviato una contestazione formale al Centro unico stipendiale Interforze per correggere il calcolo del Fesi 2025, denunciando un errore tecnico che penalizza i militari della Marina a Città della Spezia e in tutta Italia. La questione riguarda l’attribuzione del Fondo efficienza servizi istituzionali per l’anno di riferimento 2025. Secondo quanto rilevato dal Sindacato nazionale Marina, esiste una discrepanza tra le norme della bozza contrattuale e la circolare applicativa emessa dal Centro unico stipendiale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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