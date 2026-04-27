Durante un servizio di pattuglia nella stazione di Pontremoli, le forze dell'ordine hanno trovato un uomo di 36 anni con dell'eroina nascosta tra i viveri e hashish in tasca. L'individuo è stato denunciato e le sostanze sono state sequestrate. L'intervento si è svolto senza altri conseguenti episodi o interventi nelle ore successive.

PONTREMOLI – Un normale servizio di pattugliamento si è concluso con il sequestro di sostanze stupefacenti e una denuncia all’interno dello scalo ferroviario di Pontremoli. Protagonista della vicenda un cittadino straniero di 36 anni, un volto già noto alle forze dell’ordine, incappato nei controlli degli agenti nei giorni scorsi. Durante le consuete attività di vigilanza dell’area, il personale della Polizia Ferroviaria ha notato l’uomo che, accortosi della presenza delle divise, ha manifestato un improvviso e marcato nervosismo. L’evidente stato di agitazione ha insospettito gli operatori, spingendoli ad approfondire la situazione e a scortare il trentaseienne nei propri uffici per una verifica più accurata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Eroina nascosta tra i viveri e hashish in tasca: 36enne denunciato in stazione a Pontremoli

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