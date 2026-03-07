Guida un motorino rubato in tasca ha cocaina e hashish | minorenne denunciato

Durante una serie di controlli a Carnate tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un minorenne che guidava un motorino risultante rubato. Nell'operazione è stato trovato anche in possesso di alcuni grammi di droga, tra cui cocaina e hashish, che aveva nascosti in tasca. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà.

Droga in tasca e motorino rubato, doppia denuncia per un irregolare fermato dopo una fugaStavano cercando di far partire un motorino senza targa in mezzo alla strada, ma l'arrivo della Polizia Locale ha rovinato i loro piani.

Da Napoli a Caserta con il motorino rubato: fermato un minorenneHa solo 17 anni il giovane denunciato dai carabinieri di Castel Volturno dopo un breve inseguimento.

