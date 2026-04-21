Del Vecchio | maxi-operazione da 11 miliardi per il controllo Delfin

Una grande operazione finanziaria si sta sviluppando intorno alla holding Delfin, con l’obiettivo di rafforzare la posizione della famiglia Del Vecchio. La manovra ha un valore stimato di circa 11 miliardi di euro e riguarda strumenti e strategie per consolidare il controllo sulla società. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità precise dell’operazione.

Una manovra finanziaria di proporzioni monumentali sta prendendo forma attorno al perimetro della holding lussemburghese Delfin, con l’obiettivo di consolidare il controllo dinastico della famiglia Del Vecchio. Al centro dell’operazione si trova una linea di credito da 11 miliardi di euro, attualmente in fase di preparazione, che punta a permettere ai fratelli Paola e Luca di rilevare le quote detenute dagli altri membri della famiglia all’interno della holding. L’asset strategico e la potenza del portafoglio Delfin. La cifra indicata per questo maxi-prestito non è un semplice numero contabile, ma riflette l’enorme massa critica gestita dalla holding.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Del Vecchio: maxi-operazione da 11 miliardi per il controllo Delfin Notizie correlate Del Vecchio pronto a comprare il 25% di Delfin, un’operazione da 14 miliardi di euroA tre anni e mezzo dalla scomparsa del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, il quarto figlio Leonardo Maria – attuale chief strategy... Del Vecchio punta a Delfin: offerta da 14 miliardi per una quota della holding dei fratelli.Delfin nel Mirino: L’Offerta di Del Vecchio Scuote il Patrimonio dei Fratelli Leonardo Maria Del Vecchio ha lanciato un’offerta per acquisire il 25%... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Delfin, maxi-finanziamento da 11 miliardi a Lmdv per rilevare le quote di Paola e Luca Del Vecchio; Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano; Delfin, nasce Lmdv Fin: Leonardo Maria Del Vecchio punta al controllo; Leonardo Maria Del Vecchio punta su Delfin: prestito da 10 miliardi per rilevare le quote dei fratelli. Lmdv accelera sull’eredità: da Unicredit, Bnp e Agricole i fondi per liquidare i fratelliSi definisce il maxi-prestito da 10 miliardi per rilevare le quote di Delfin in mano a Paola e Luca Del Vecchio ... repubblica.it I carabinieri del Ros di Milano hanno perquisito due ex addetti alla sicurezza accusati di aver acquisito illecitamente immagini private di Del Vecchio per ricattarlo facebook #Delfin, maxi-finanziamento da 11 miliardi a Lmdv per rilevare le quote di Paola e Luca Del Vecchio x.com