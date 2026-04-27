Del Vecchio | rientra il 25% di Delfin piano da 10 miliardi in Italia

L'assemblea ha deciso di trasferire il 25% di Delfin nella finanziaria italiana LMDV, controllata dal gruppo. Questa operazione permette un rientro di quote e apre la strada a un prestito da 10 miliardi di euro con le banche. La mossa coinvolge il capitale di Delfin e la struttura finanziaria del gruppo. Il piano si inserisce in un progetto di investimento in Italia.

? Cosa sapere L'assemblea Del Vecchio trasferisce il 25% di Delfin nella finanziaria italiana LMDV.. Il rientro delle quote abilita un maxi prestito da 10 miliardi presso le banche.. Lunedì 27 aprile 2026, l’assemblea della finanziaria Del Vecchio definisce il trasferimento delle quote di Paola e Luca, permettendo il rientro in Italia del 25% di Delfin. L’operazione, che vede Leonardo Maria come Presidente della LMDV, si muove lungo un percorso tecnico volto a garantire che le imposte derivanti dall’acquisto presso la società finanziaria di diritto vengano versate direttamente nel Belpaese. Il riassetto societario e la gestione del maxi prestito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Del Vecchio: rientra il 25% di Delfin, piano da 10 miliardi in Italia Notizie correlate Del Vecchio: 13 miliardi per il 25% di DelfinL’aria nella sala riunioni di Roma è densa di aspettative non dette, dove i fratelli Del Vecchio hanno posto sul tavolo una richiesta che potrebbe... Del Vecchio pronto a comprare il 25% di Delfin, un’operazione da 14 miliardi di euroA tre anni e mezzo dalla scomparsa del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, il quarto figlio Leonardo Maria – attuale chief strategy... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano; Delfin, accordo da 10 miliardi: prima intesa tra gli eredi Del Vecchio, le mosse di Leonardo Maria; Delfin, domani al voto il piano da 10 miliardi di Leonardo Maria Del Vecchio; Inchiesta Equalize: terzo filone su estorsione e accessi abusivi contro Leonardo Maria Del Vecchio. Del Vecchio, la mossa di Leonardo Maria. Ora il 25% di Delfin può tornare in ItaliaOggi l’assemblea della finanziaria sul trasferimento delle quote di Paola e Luca. Con l’acquisto presso la finanziaria di diritto le tasse saranno pagate nel ... repubblica.it Leonardo Maria Del Vecchio pronto a rilevare il 25% di Delfin, anche senza il via libera dei sociDomani l’assemblea straordinaria della holding: anche se votasse contro il veicolo Lmdv Fin, la legge lussemburghesse consentirebbe all’operazione di andare ... repubblica.it Un bellissimo 25 Aprile vissuto in cammino Oggi abbiamo festeggiato tra le splendide falesie di Ancona, immersi nella natura e con il mare davanti agli occhi. Nella zona del vecchio faro abbiamo incontrato un gruppo di radioamatori che, in occasione - facebook.com facebook