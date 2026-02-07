Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga 52enne arrestato dai carabinieri

Durante un normale controllo, i carabinieri di Messina hanno arrestato un uomo di 52 anni che, pur agli arresti domiciliari, continuava a spacciare droga. I militari hanno notato comportamenti sospetti e, durante le verifiche, hanno trovato prove che dimostrano come l’uomo abbia violato le restrizioni. Ora si trova in cella, in attesa di processo.

