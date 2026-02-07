Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga 52enne arrestato dai carabinieri

Da messinatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo, i carabinieri di Messina hanno arrestato un uomo di 52 anni che, pur agli arresti domiciliari, continuava a spacciare droga. I militari hanno notato comportamenti sospetti e, durante le verifiche, hanno trovato prove che dimostrano come l’uomo abbia violato le restrizioni. Ora si trova in cella, in attesa di processo.

Durante un normale controllo sul rispetto delle misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno scoperto un episodio che conferma quanto sia importante la vigilanza costante: un 52enne, già sottoposto a detenzione domiciliare per reati legati allo spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Messina Giostra

Agli arresti ma continuava a nascondere droga in casa, 34enne scoperta dai carabinieri di Giostra: è di nuovo ai domiciliari

Ragusa, continuava a spacciare droga e usciva di casa nonostante gli arresti domiciliari: arrestato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Messina Giostra

Argomenti discussi: Escono dal carcere tutti e tre, ma solo uno va agli arresti domiciliari; Sarebbe dovuto rimanere in casa perché ai domiciliari ma così non è stato. Arresto nella notte; Nardò, è ai domiciliari ma esce e pretende alcolici in un negozio senza pagare: arrestato un 38enne; Trovato nel parcheggio di una sala giochi, ma era agli arresti domiciliari: 34enne arrestato per evasione.

Scicli, 21enne era ai domiciliari ma finisce in carcere dopo aver violato le prescrizioniScicli, era ai domiciliari ma finisce in carcere dopo aver violato le prescrizioni. Custodia in carcere nei confronti di un 21enne di Scicli ... quotidianodiragusa.it

agli arresti domiciliari maAppalti truccati sulla sanità in Sicilia, Cuffaro rimane ai domiciliariL’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro non andrà in carcere ma rimarrà agli ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.