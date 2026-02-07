Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga 52enne arrestato dai carabinieri
Durante un normale controllo, i carabinieri di Messina hanno arrestato un uomo di 52 anni che, pur agli arresti domiciliari, continuava a spacciare droga. I militari hanno notato comportamenti sospetti e, durante le verifiche, hanno trovato prove che dimostrano come l’uomo abbia violato le restrizioni. Ora si trova in cella, in attesa di processo.
Durante un normale controllo sul rispetto delle misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno scoperto un episodio che conferma quanto sia importante la vigilanza costante: un 52enne, già sottoposto a detenzione domiciliare per reati legati allo spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Messinatoday.it
