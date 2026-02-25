Fuorigrotta finti postini entrano in casa di un 86enne lo legano e rubano 25mila euro | il video della rapina

All'esito delle indagini sulla rapina commessa nell'abitazione dell'anziano a Napoli, i carabinieri hanno arrestato due persone; gli altri due presunti responsabili erano già stati individuati e arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

