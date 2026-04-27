Entrano in casa e lo picchiano | ferito 72enne

Un uomo di 72 anni è stato aggredito da tre ladri all’interno del suo appartamento, situato in via Caprio a Maddaloni. Secondo quanto riferito, i malviventi sono entrati nell’abitazione e lo hanno colpito, causando ferite. La scena si è svolta in un momento in cui l’uomo si trovava in casa, senza altre persone presenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di tensione sono quelli vissuti da un 72enne malmenato da tre ladri nel proprio appartamento in via Caprio a Maddaloni.L'uomo si trovava nell'appartamento quando tre persone, molto giovani si sono introdotte in casa sua con l'intento di mettere a segno un colpo.Sentiti dei rumori l'uomo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Ladri entrano in una villa nel Pavese, trovano la cassaforte vuota e picchiano il proprietario: ricercati Cade lampione nell'aretino, ferito un 72enneArezzo, 11 febbraio 2026 – Un lampione dell'illuminazione pubblica, probabilmente danneggiato dal vento, è crollato nel pomeriggio di ieri in piazza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Entrano in casa e lo malmenano: ferito 72enne; Si arrampicano sulla grondaia ed entrano in casa; Entrano in casa di un 75enne e portano via di tutto: il colpo nell’Agrigentino, si cercano i responsabili; Crema. Con una scusa entrano in casa e rubano gioielli, denunciate due donne di 42 e 68 anni. I ladri entrano in casa tua in un attimo con questo metodo: ecco come puoi metterti al sicuroI ladri non sfondano porte come nei film: entrano in pochi minuti, senza fare rumore e sfruttando errori comuni. designmag.it Ladri entrano in casa, il gatto fugge e muore investito. La proprietaria lo ritrova dopo due giorniI ladri entrano in casa, mettono in fuga il gatto e l’animale muore investito per strada. Questo è quanto accaduto lo scorso 25 gennaio in zona Osteria della Fontana ad Anagni, anche se la storia è ... blitzquotidiano.it Quando le navi entrano in porto, manovrano o restano ormeggiate in banchina, i motori e i generatori continuano a funzionare per produrre energia a bordo. Le normative europee fissano dei limiti, ma le linee guida Oms indicano soglie molto più severe bit.l x.com Cosa esce dai camini di una nave Quando le navi entrano in porto, manovrano o restano ormeggiate in banchina, i motori e i generatori continuano a funzionare per produrre energia a bordo. Dai camini escono ossidi di azoto, anidride solforosa, particolat - facebook.com facebook