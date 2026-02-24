Dolci e carni scadute multa da 2mila euro per un’attività

I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato dolci e carni scadute durante controlli intensivi nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, a causa dell’aumento della produzione dei dolci di Carnevale. Durante le verifiche, hanno riscontrato numerose irregolarità nei negozi e nelle attività di ristorazione, portando a una multa di 2000 euro. La presenza di alimenti deteriorati rappresenta un rischio diretto per i consumatori. Le indagini proseguono per identificare eventuali altre irregolarità.

I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente svolto numerosi controlli nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, in considerazione dell’aumento della produzione dei tipici dolci di Carnevale. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 15.000 euro e sono stati sequestrati oltre 300 chili di prodotti alimentari irregolari. L’attività rientra nell’azione di prevenzione e controllo finalizzata a garantire la sicurezza degli alimenti maggiormente consumati nel periodo carnevalesco e a tutelare la salute dei cittadini. In provincia di Piacenza, nella Bassa Valnure, l’ispezione a un’attività di produzione di prodotti da forno ha comportato il sequestro amministrativo di 74 confezioni, pari a 150 chili di prodotti dolciari e carnei, del valore di circa 1. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Scoperto cantiere stradale non autorizzato: maxi multa da quasi 2mila euroUn cantiere stradale non autorizzato è stato scoperto a Brugherio, portando a una maxi multa di quasi 2. "Ho 2mila euro da pagare, ma la multa non è mai arrivata a casa"Molti automobilisti segnalano di aver scoperto, dopo diverso tempo, di avere multe non notificate.