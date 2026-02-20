Calabria | 43% sussidi nazionali redditi ISEE -10mila euro Crisi
In Calabria, il 43% dei sussidi statali arriva alle famiglie con redditi ISEE sotto i 10.000 euro, una cifra che mostra le sfide economiche della regione. La crisi ha colpito duramente le famiglie, molte delle quali dipendono ancora dagli aiuti pubblici. La distribuzione dei fondi evidenzia come le aree più povere ricevano gran parte delle risorse, lasciando intuire una disparità evidente. La situazione rende evidente il bisogno di interventi mirati per sostenere le comunità più in difficoltà.
Calabria, l’ISEE dipinge un Sud in difficoltà: quasi la metà dei benefici nazionali concentrati nella regione. La Calabria si conferma la regione con il reddito ISEE più basso d’Italia nel 2025, un dato che riflette una fragilità strutturale del tessuto socio-economico e una crescente dipendenza dai sussidi statali. Quasi la metà delle famiglie italiane che necessitano di sostegno al reddito si trova nel Mezzogiorno, nonostante rappresenti una minoranza della popolazione nazionale. Questa situazione, secondo le analisi disponibili, evidenzia una crisi del lavoro e la necessità di un nuovo modello di sviluppo per la regione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Assegno unico, i dati per fasce ISEE: assegno da 225 euro per redditi entro i 17.227 euro, mentre sopra i 45.939 euro la cifra scende a 56 euro
Leggi anche: La manovra 2026 modifica il calcolo Isee: franchigia sulla prima casa a 91.500 euro e nuova scala di equivalenza per famiglie con figli. Le simulazioni mostrano riduzioni fino a 10mila euroVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Erminia Giorno nominata nel Cda della Direzione Regionale dei Musei Nazionali CalabriaUn passo importante per la cultura calabrese: la Direzione regionale Musei Nazionali Calabria, articolazione territoriale del Ministero della Cultura con sede a Cosenza, ha un nuovo Consiglio di ... ansa.it
EPPI è vicina agli iscritti colpiti dalle alluvioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (26 gennaio 2026), EPPI ha attivato sussidi di primo intervento per gli iscritti residenti nei territori alluvionati, a su - facebook.com facebook