Bonus nuovi nati domande al via | fino a 1.000 euro a famiglia

Da oggi le famiglie possono iniziare a presentare le domande per il Bonus Nuovi Nati 2026, un contributo una tantum di 1.000 euro destinato a chi ha avuto un bambino nel 2026. Le procedure sono state aperte e le richieste devono essere inviate secondo le modalità previste. Il bonus è rivolto a tutte le famiglie con un neonato, senza limiti di reddito specifici.

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