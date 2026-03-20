Durante l’evento Emergenzopoli a Treviglio, è stata consegnata ufficialmente un’ambulanza all’Asst Bergamo Ovest. La cerimonia ha visto il taglio del nastro per il nuovo veicolo destinato al servizio di emergenza. La donazione rappresenta un intervento diretto al supporto della rete di soccorso nella zona. La presentazione si è svolta con la partecipazione di rappresentanti locali e operatori sanitari.

Treviglio. Donata un’ambulanza all’ Asst Bergamo Ovest: il nuovo mezzo è stato inaugurato giovedì 19 marzo, nell’ambito di Emergenzopoli, l’evento che ha coinvolto oltre 900 studenti e cittadini, durante il quale è stato possibile vedere da vicino le attività delle forze dell’ordine, dei volontari e dei soccorritori attraverso stand, dimostrazioni pratiche, simulazioni e mezzi speciali. All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale Guido Bertolaso, il sindaco Juri Imeri, la commissaria straordinaria dell’Asst Bergamo Ovest Rosetta Gagliardo, Ruggero Redaelli (presidente Bcc Carate e Treviglio), Ivan Tassi (presidente Fondazione Istituti Educativi Bergamo) e Giovanni Grazioli (presidente Fondazione Cassa Rurale di Treviglio). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Treviglio, donata un’ambulanza all’Asst Bergamo Ovest. Il taglio del nastro durante Emergenzopoli

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