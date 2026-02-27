Monza nel mirino c’è Sarzana | vietato sbagliare

A Monza si guarda con attenzione alla partita contro Sarzana, una sfida che richiede concentrazione e precisione. La squadra si prepara a affrontare l’incontro con determinazione, sapendo che ogni dettaglio può fare la differenza. La sfida si presenta come un momento decisivo, dove il risultato potrebbe influenzare il cammino della stagione. Tutto è pronto per un match che promette spettacolo e intensità.

Non è più l’avversario sempre problematico di qualche anno fa, ma merita comunque il massimo rispetto. Anche perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sulla pista virtualmente amica del PalaSomaschini, in questo campionato qualche guaio lo ha già combinato. Ogni riferimento alle sconfitte accusate con Trissino, Viareggio, Amatori Lodi e Azzurra Novara, è voluto. Come dire che la formazione biancorossazzurra questa sera nel palazzetto seregnese (ore 21) dovrà prendere le misure con la massima circospezione all’Hockey Sarzana, l’avversario proposto dall’anticipo della 21esima giornata. Monza si lascia alle spalle la sconfitta per 4-1 accusata nel posticipo della 16esima giornata con il Why Sport Valdagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, nel mirino c’è Sarzana: vietato sbagliare Leggi anche: Ferrari rossa di vergogna, vietato sbagliare nel 2026 Leggi anche: Sarzana, esame Valdagno. Nel mirino la Coppa Italia Temi più discussi: Monza, nel mirino c’è Sarzana: vietato sbagliare; L’Avimec Modica alza l’asticella, nel mirino c’è Gioia del Colle; Monza, fattore Hernani: il brasiliano prende per mano i brianzoli, la Serie A ora è nel mirino; Carrarese - Monza, le parole di Paolo Bianco: Ci serve mentalità. QS - Carrarese, Calabro mette nel mirino il Monza: Dovremo dare il massimo per avere la meglioCome scrive Gianluca Bondielli sul Quotidiano Sportivo, c’è il Monza sulla strada di una Carrarese che dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 gare ha bisogno di riprendere a viaggiare e non può permettersi ... tuttob.com Vince, ma non convince: perchè Bianco è sempre nel mirino?Monza batte Juve Stabia 2-1 e resta terzo. Ma Paolo Bianco divide i tifosi. Stasera il confronto in diretta a Brianza in Campo. monza-news.it La Juve Stabia cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Monza e Modena. Nel mirino c’è il derby contro l’Avellino, in programma sabato al Partenio Lombardi. Abate vuole punti per consolidarsi in piena zona playoff. A rendere pi - facebook.com facebook