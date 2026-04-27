Tra l’11 e il 17 aprile 2026, una delegazione dell’Emilia-Romagna si recherà negli Stati Uniti per una missione istituzionale. Durante questa visita, si instaurerà un’alleanza con VNY Media Corp, che porterà alla creazione di America Oggi News Agency, un’iniziativa volta a rafforzare il soft power della regione attraverso i mezzi di comunicazione.

?? Cosa sapere Missione istituzionale Emilia-Romagna negli USA tra l'11 e il 17 aprile 2026. L'alleanza con VNY Media Corp lancia America Oggi News Agency per il soft power. Tra l'11 e il 17 aprile 2026, una missione istituzionale negli Stati Uniti ha puntato il sulle comunità emiliano-romagnole per potenziare il soft power territoriale attraverso la creazione di nuovi legami economici e sociali. Il viaggio diplomatico, che ha toccato le realtà storiche della East Coast e le reti emerge .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna e USA: nasce il nuovo asse per il soft power

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