L’industria videoludica cinese ha fatto un grande salto. Dopo anni di restrizioni e controlli severi, i giochi made in China ora spopolano nel mondo. Prodotti come questi attirano milioni di giocatori e diventano veri fenomeni culturali, dimostrando che Pechino ha trovato una nuova strategia per affermarsi nel settore.

Per anni l’industria videoludica cinese è stata associata a limiti stringenti, dal controllo dei contenuti alla disciplina delle ore di gioco per i minori, ma oggi è tornata sulla scena globale con prodotti capaci di conquistare milioni di giocatori e diventare autentici fenomeni culturali. Tra questi, il blockbuster ‘ Black Myth: Wukong ’ ha segnato una svolta: un titolo che non solo ha ottenuto vendite record, ma rappresenta anche il nuovo soft power digitale di Pechino nel mondo dei videogiochi. Dalla censura interna a una nuova onda creativa. Negli ultimi anni la Cina ha sperimentato alcune delle forme più severe di regolamentazione nel mondo del gaming. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il gaming cinese è il nuovo soft power di Pechino: dalla censura del regime al successo globale

Approfondimenti su gaming cinese

Rutelli torna a parlare di soft power e di come questa strategia possa aiutare l’Italia a rafforzare i propri rapporti internazionali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su gaming cinese

Argomenti discussi: Genigods Nezha: il nuovo action cinese per PS5 e PC vuole dare spettacolo!; Cina-Giappone, la crisi colpisce anche i Pokemon; Insert Coin: ecco il PC gaming che non si accende senza monetina; Col CoreBook Air Chuwi sale al livello superiore? Abbiamo testato il nuovo laptop cinese.

Loongson 3B6000: la CPU cinese scalfisce il Core Ultra 9 285K, ma le frequenze la penalizzano troppoPhoronix è riuscita a mettere le mani su una CPU Loongson 3B6000 da 12 core. Le prestazioni appaiono interessanti, seppur ben distanti da quelle delle più moderne CPU Intel o AMD, penalizzate soprattu ... hwupgrade.it

Luci RGB e potenza pura: il debutto di Lenovo Legion Y700 2026 è vicinoLa nuova incarnazione del tablet da gaming di Lenovo cambia stile con un modulo fotografico in parte ridisegnato. Si tratta ancora una volta di uno spazio rettangolare con un singolo sensore da 50 MP, ... gizchina.it

Cina: polo hi-tech Pechino-Tianjin accelera lo sviluppo coordinato TIANJIN (CINA)– Un dipendente assembla componenti nell’officina della Tianze Electric Power (Tianjin) Co., Ltd. nel Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town, a Tianjin, nella Cina settentrion - facebook.com facebook