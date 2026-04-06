61 scatti folli | il fotografo che svela l’ironia dei gatti

Un fotografo giapponese ha catturato con 61 immagini la spontaneità e l’ironia dei gatti, mostrando momenti divertenti e imprevedibili delle loro azioni quotidiane. Le fotografie evidenziano situazioni in cui i felini assumono pose insolite o si comportano in modo divertente, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulle loro espressioni e movimenti. La serie si concentra sulla spontaneità degli animali, senza interventi o manipolazioni.

Kenichi Morinaga, fotografo giapponese, documenta l’ironia dei gatti attraverso una serie di 61 scatti che celebrano la spontaneità felina. Le sue immagini catturano l’essenza divertente di questi animali in contesti quotidiani. L’artista dimostra che non servono allestimenti complessi per ottenere risultati memorabili. I suoi soggetti appaiono mentre riposano, esplorano vicoli silenziosi o restano impressi in istanti comici grazie a un tempismo perfetto. Ogni fotografia mette in luce la personalità unica dei gatti. Morinaga trasforma incontri banali in visioni affascinanti, sottolineando il carattere che questi animali apportano anche nelle scene più semplici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 61 scatti folli: il fotografo che svela l’ironia dei gatti Open Studio Spot 22, il fotografo Salvo Giuffrida racconta i suoi scatti d'autoreDurante l’incontro l’autore racconterà il proprio percorso, il metodo di lavoro e l’approccio progettuale che caratterizza la sua ricerca, aprendo un... Scatti iconici e unici: è morto Enrico Valentini, fotografo di un’epoca. “Per tutti il maestro”Terni, 24 febbraio 2026 – È morto a Terni, all'età di 89 anni, il noto fotografo umbro Enrico Valentini, per tutti “il maestro”.