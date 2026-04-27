Elisabetta Gregoraci è stata vista a Portofino mentre indossava un outfit casual con sneakers, in occasione di un evento di primavera nel 2026. La località, nota per il suo fascino, continua ad essere una meta frequentata da personaggi pubblici, che scelgono spesso di passeggiare lungo le sue vie. La presenza dell’influencer nel borgo si inserisce in una serie di apparizioni di personaggi noti in questa zona, meta di incontri e scoperte di nuovi look.

Gli anni passano, eppure Portofino non smette mai di essere la passerella — a cielo aperto — più suggestiva del Bel Paese. Questa volta, però, a rubare la scena non sono stati i soliti tacchi a spillo bensì le loro dirette rivali dal sapore urban: a portare le sneakers nella riviera ligure non è stata una trendsetter qualsiasi ma Elisabetta Gregoraci, contribuendo tacitamente a confermare il ruolo centrale di queste calzature nella stagione primaverile in corso. Il messaggio lanciato è chiaro, cristallino anzi: il vero lusso, oggi, è decisamente la comodità. Elisabetta Gregoraci conferma il trend delle sneakers per la primavera 2026. Dimentichiamo gli abiti da gran sera, solo per un momento: è probabilmente questa la filosofia che Elisabetta Gregoraci ha deciso di adottare per godere appieno del suo weekend a Portofino.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci sceglie le sneakers per la primavera 2026: il look casual a Portofino

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