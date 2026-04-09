Elisabetta Gregoraci e il nuovo amore | fuga romantica a Portofino

Elisabetta Gregoraci è stata vista in compagnia di Ludovico Patti, un giovane imprenditore di 28 anni, durante una fuga romantica a Portofino. La notizia è stata confermata da alcune fotografie scattate durante la giornata. La coppia è apparsa molto affiatata e si è spostata insieme tra locali e passeggiate sul lungomare. Nessun dettaglio è stato rivelato riguardo alla natura della loro relazione.

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato una nuova serenità sentimentale accanto a un giovane imprenditore di 28 anni, Ludovico Patti. La notizia emerge dopo che i due sono stati avvistati insieme nel contesto suggestivo del litorale ligure durante un fine settimana romantico. La conduttrice e ex partecipante del Grande Fratello Vip ha cercato di proteggere la propria privacy per diversi mesi, preferendo non condividere dettagli ufficiali sulla sua vita privata. Tuttavia, le immagini catturate a Portofino mostrano i due protagonisti intenti in pranzi privati e momenti di evidente complicità. Questo nuovo capitolo arriva dopo la conclusione della precedente relazione della showgirl con l’imprenditore Giulio Fratini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elisabetta Gregoraci e il nuovo amore: fuga romantica a Portofino Elisabetta Gregoraci, beccata a Portofino con il ventottenne Ludovico Patti: i dettagliIl cuore di Elisabetta Gregoraci recentemente sarebbe stato colpito dalla freccia di Cupido. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti: il weekend a Portofino e i 18 anni di differenza che fanno discutere Temi più discussi: Elisabetta Gregoraci, chi è il nuovo fidanzato Lodovico Patti: l'imprenditore (giovanissimo) che l’ha conquistata; Elisabetta Gregoraci, weekend d'amore a Portofino col nuovo fidanzato (di 28 anni). Chi è Ludovico Patti; Chi è Lodovico Patti, il (presunto) compagno di Elisabetta Gregoraci; Elisabetta Gregoraci: weekend di passione a Portofino con il nuovo fidanzato (che ha solo 28 anni). Elisabetta Gregoraci, chi è il nuovo fidanzato Lodovico Patti: l'imprenditore (giovanissimo) che l’ha conquistataNuovo amore per la showgirl calabrese, immortalata dai paparazzi durante un weekend romantico nella splendida cornice di Portofino: scopriamo di più. libero.it Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato 28enne: weekend a PortofinoElisabetta Gregoraci beccata a Portofino in compagnia del 28enne Ludovico Patti. È nata la prima grande coppia VIP della bella stagione? mondotv24.it Più giovane di 22 anni, ecco chi è l'uomo indicato come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. - facebook.com facebook