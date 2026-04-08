Elisabetta Gregoraci beccata a Portofino con il ventottenne Ludovico Patti | i dettagli

Elisabetta Gregoraci è stata fotografata a Portofino mentre si trovava in compagnia di Ludovico Patti, un uomo di 28 anni. La showgirl e il giovane sono stati visti insieme durante un fine settimana nella località ligure. La rivista “Diva e Donna” ha riportato alcuni dettagli sulla presenza della coppia nella zona, senza fornire ulteriori informazioni sulle circostanze o sulla natura del rapporto.

Il cuore di Elisabetta Gregoraci recentemente sarebbe stato colpito dalla freccia di Cupido. La showgirl, stando a quanto rivelato dalla rivista “Diva e Donna” avrebbe trascorso un weekend romantico con Ludovico Patti a Portofino. L’inizio della loro frequentazione risale alla scorsa estate. La quarantaseienne e l’imprenditore ventottenne hanno fatto di tutto per scappare dalle macchine fotografiche. Sono, però, stati beccati in atteggiamenti molto intimi. Del giovane, titolare di un’impresa di famiglia, operante nel settore dell’edilizia, non si sa molto. Ciò che è certo è che non appartiene al mondo dello spettacolo. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Per ora, nessuno dei due si è espresso sulla questione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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