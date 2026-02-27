La Final Four della Champions League maschile si svolgerà all'Inalpi Arena di Torino il 16 e 17 maggio. Per la seconda volta, l'impianto piemontese ospiterà l’evento conclusivo della competizione europea. Le quattro squadre qualificate si sfideranno in due semifinali, con la finale che decreterà il campione. La sede scelta ha già visto questa manifestazione in passato.

La città di Torino farà da cornice alla Final Four della CEV Champions League 2026 maschile (la Final Four femminile sarà a Istanbul) che si terrà presso l'iconica Inalpi Arena il prossimo 16 e 17 maggio. L'accordo raggiunto tra la CEV, Federazione Italiana Pallavolo e le istituzioni locali di capitalizzare l'esperienza positiva delle Super Finals tenutesi nella stessa sede nel 2023. Torino e l'Inalpi Arena sono diventate sinonimo di sport d'élite sin dalle Olimpiadi invernali del 2006; molti infatti sono stati i grandi eventi ospitati nell’impianto della città della Mole: tra tutti le finali annuali dell'ATP Tour di Tennis, la fase finale del Campionato mondiale maschile FIVB 2018 e le Super Finals della CEV Champions League Volley 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions League maschile, la Final Four sarà all'Inalpi Arena di Torino

Tornano a Torino le Final Eight della Coppa Italia di basket: biglietti da 15 euro per le gare all'Inalpi ArenaDal 18 al 22 febbraio 2026, tornano a Torino le Freccia Rossa Final Eight della Coppa Italia di pallacanestro.

Programma completo della Frecciarossa Final Eight 2026 all'Inalpi ArenaNel foyer LBA della Inalpi Arena si svolge oggi un programma articolato di attività pensate per coinvolgere il pubblico, con esperienze interattive,...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Due giorni di volley europeo su Sky. Oggi al via i playoff con Olympiacos-Milano; Tabellone Champions League volley 2026: Perugia e Civitanova ai quarti, Trento deve risalire; Champions League. Oggi in programma, con quattro gare, il ritorno dei playoff: in campo l'Inter; DAZN rinnova i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e acquisisce gli Europei 2026 e 2028.

Champions League maschile, la Final Four sarà all'Inalpi Arena di TorinoIl 16-17 maggio l'impianto piemontese ospita per la seconda volta l'atto finale della massima competizione europea ... gazzetta.it

Il gande volley a Torino: arrivano a maggio le finali della Champions League maschileL'annuncio dell'accordo tra Cev e federazione italiana. Le Final Four in programma il 16 e 17 maggio all'Inalpi Arena: il bis dopo l'edizione del 2023 ... rainews.it

Poche cose sono certe nella vita: la morte e Real Madrid-Manchester City in Champions League I Blancos e i Citizens si affronteranno anche agli ottavi di finale di questa edizione, incontrandosi per la settima volta nella fase a eliminazione diretta negli ultim - facebook.com facebook

#ChampionsLeague, il tabellone dagli ottavi fino alla finale x.com