Elezioni tutti i candidati sindaco nella provincia a nord di Napoli | tante civiche e pochi i partiti

In diversi comuni della provincia a nord di Napoli, sono stati presentati i candidati alle prossime elezioni comunali. La competizione vede una presenza significativa di liste civiche, mentre i partiti politici tradizionali sono rappresentati da un numero più ridotto di candidati. La campagna elettorale è iniziata con diverse candidature ufficializzate e le varie forze politiche si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane.

Parte la corsa alle amministrative in diversi comuni della provincia di Napoli, con sfide articolate e più candidati in campo. A Melito è sfida a tre: Dominique Pellecchia per il centrosinistra con Pd e Movimento 5 Stelle, Giovanni Barretta con Lega e Forza Italia, e Giuseppe Chiantese sostenuto da civiche di centrodestra. A Casalnuovo sono tre i candidati sindaco: Nicoletta Romano, assessore uscente, Katia Iorio, ex consigliere di Forza Italia oggi con il campo largo, e Giovanni Nappi sempre per il centrosinistra. Ad Afragola confronto tra Gennaro Giustino per il centrosinistra e Alessandra Iroso per il centrodestra. Scenario più ampio a...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Elezioni, tutti i candidati sindaco nella provincia a nord di Napoli: tante civiche e pochi i partiti Notizie correlate Elezioni comunali, a Civita Castellana spaccatura bipartisan: possibili 4 candidati sindaco per i 6 partitiIl 23 e 24 maggio chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio anche Blera e Bomarzo: trattive in corso in tutti i comuni La scadenza di fine... Elezioni amministrative, 26 comuni al voto in provincia di Napoli: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minutoCon la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ELEZIONI COMUNALI A CHIETI: TUTTI I CANDIDATI E LE COALIZIONI; Elezioni amministrative, chiuse le liste per Mesagne: tutti i candidati; Tutti i candidati alle elezioni di Mantova 2026: lista per lista; Elezioni Comunali Ercolano 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta. Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Elezioni Comunali Ariccia, 6 liste a sostegno di Staccoli – I nomi di tutti i candidatiSaranno 6 le liste a supporto della candidatura di Staccoli, espressione di un’alleanza ampia che tiene insieme partiti di centrodestra, formazioni civiche e componenti moderate ... castellinotizie.it Il dossieraggio torna ad agitare la politica italiana in vista delle elezioni, ma oltre gli scandali il tema decisivo resta uno: bilanci pubblici, consenso e capacità di governo - facebook.com facebook #Israele – Gli ex premier e leader dell’opposizione Naftali #Bennett e Yair #Lapid hanno formato una coalizione per sconfiggere #Netanyahu alle prossime elezioni. L’alleanza punta a governare con i partiti sionisti laici, in opposizione ai partiti religiosi att x.com