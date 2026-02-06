Elezioni Cosenza | nessuna candidatura ufficiale presenta i listini per le elezioni provinciali

A poche settimane dalle elezioni provinciali a Cosenza, ancora nessuno ha presentato ufficialmente i propri candidati. Le liste non sono state depositate e il quadro politico resta incerto. La data del voto, prevista per l’8 marzo, si avvicina, ma i partiti sembrano ancora in fase di confronto. La situazione crea tensioni tra gli addetti ai lavori, che aspettano di capire chi scenderà in campo per la corsa alla presidenza della Provincia.

**Elezioni provinciali a Cosenza: nessuna candidatura ufficiale, un dibattito politico in attesa** Al via del processo elettorale per il nuovo presidente della Provincia di Cosenza, previsto per l'8 marzo, si apre un momento delicato: **non esiste ancora alcuna candidatura ufficiale**. È un dato oggettivo, ma anche un'indicazione di uno stato di tensione e di attesa, che sembra non riguardare soltanto la mancanza di nomi, bensì la profonda necessità di un confronto serio, aperto e responsabile. Il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, in un articolo pubblicato su una testata locale, ha espresso la propria preoccupazione: "**Le candidature sono un passaggio inevitabile, ma non possono essere il punto di partenza**".

