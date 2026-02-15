Elezioni provinciali il voto trasversale ridisegna gli equilibri | accordi fuori dagli schieramenti e sfida aperta in 6 liste

A Caserta, il voto trasversale ha rivoluzionato gli equilibri nelle elezioni provinciali, con sei liste che si sfidano senza schieramenti chiari. Questa tendenza ha portato gli elettori a scegliere candidati indipendenti, superando le tradizionali divisioni politiche. I risultati mostrano come gli accordi tra forze diverse siano diventati la norma, spostando l’attenzione sui nomi e meno sui partiti.

Ammesse tutte le candidature: 1.297 elettori chiamati al voto, 65 firme necessarie per presentare le liste. Domani il sorteggio dell’ordine sulla scheda Nelle elezioni provinciali casertane il dato politico più evidente è uno: il voto trasversale è ormai la regola. Il sistema introdotto dalla riforma Delrio – elezione di secondo livello riservata a sindaci e consiglieri comunali – favorisce dinamiche che superano gli steccati tradizionali e spinge verso intese operative, spesso lontane dalle coalizioni ufficiali. Anche questa tornata non fa eccezione. Con un corpo elettorale fissato in 1.297 aventi diritto e una soglia minima di 65 sottoscrittori per la presentazione delle liste, la partita si gioca su equilibri interni ai consigli comunali e su reti di consenso personale più che su appartenenze ideologiche.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

