Pompei consigliere prende a schiaffi il segretario comunale | aveva bocciato il figlio a un concorso pubblico

Un consigliere comunale di Pompei è stato accusato di aver aggredito verbalmente e fisicamente il segretario comunale. L'episodio si sarebbe verificato davanti al municipio, dove il consigliere avrebbe aspettato l’uscita del funzionario, dopo che quest’ultimo aveva bocciato il figlio del consigliere a un concorso pubblico. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe insultato e colpito il segretario con uno schiaffo.

Si era diretto senza esitare al palazzo del Comune di Pompei, dopo essere venuto a sapere che il figlio era stato bocciato a un concorso pubblico bandito proprio dall'amministrazione locale. Ha aspettato il segretario comunale, nonché presidente di commissione della prova, e lo aggredito prima a male parole, poi a schiaffi. È stato denunciato Massimo Malafronte, consigliere comunale di maggioranza nella città mariana. Vittima della sua furia paterna Vittorio Martino, a cui i medici del pronto soccorso hanno consigliato cinque giorni di riposo assoluto dopo avergli diagnosticato un caso lieve di trauma cranico., Si erano presentati in 500 a fine marzo per i nove posti disponibili come istruttori amministrativi del Comune, ruolo con annesso contratto a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pompei, consigliere prende a schiaffi il segretario comunale: aveva bocciato il figlio a un concorso pubblico Notizie correlate Pompei, il figlio viene bocciato al concorso: consigliere comunale schiaffeggia il segretario generaleL'aggressione è stata denunciata proprio dalla vittima, Vittorio Martino, segretario generale del Comune di Pompei; secondo lui, l'aggressione... Il figlio viene bocciato al concorso, il consigliere rifila un pugno al segretario comunaleIl segretario comunale di Pompei Vittorio Martino è stato colpito al volto da un consigliere comunale dopo la prova concorsuale come istruttore... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pompei, lite sul concorso: consigliere schiaffeggia il segretario generale; Pompei, figlio bocciato al concorso comunale: consigliere picchia il segretario del Comune; Schiaffi al segretario comunale: il consigliere Malafronte nella bufera dopo l’aggressione choc a Pompei; Pompei: figlio del consigliere bocciato, aggredito segretario comunale. Pompei, il figlio viene bocciato al concorso: consigliere comunale schiaffeggia il segretario generaleL'aggressione è stata denunciata proprio dalla vittima, Vittorio Martino, segretario generale del Comune di Pompei; secondo lui, l'aggressione sarebbe ... fanpage.it Pompei, segretario comunale aggredito: schiaffeggiato da un consigliere dopo la bocciatura del figlioUna violenta aggressione consumata tra le mura del Palazzo comunale scuote nel profondo Pompei, già nel pieno di una tesa campagna elettorale dopo la scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio avvenuta lo ... cronachedellacampania.it Pompei, figlio bocciato al concorso: consigliere picchia il segretario comunale #pompei x.com È stato prima #minacciato e poi #picchiato nelle scale del comune di #Pompei. La vittima è il segretario comunale, l’aggressore è invece un consigliere di maggioranza il cui figlio era stato bocciato al concorso pubblico facebook