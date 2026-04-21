Pompei il figlio viene bocciato al concorso | consigliere comunale schiaffeggia il segretario generale

A Pompei, un consigliere comunale ha schiaffeggiato il segretario generale del Comune, denunciando l’episodio alla polizia. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che il figlio del consigliere era stato bocciato a un concorso pubblico, nel quale il segretario generale ricopriva il ruolo di presidente di commissione. La vicenda è ora al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

L'aggressione è stata denunciata proprio dalla vittima, Vittorio Martino, segretario generale del Comune di Pompei; secondo lui, l'aggressione sarebbe riconducibile alla bocciatura del figlio del consigliere comunale in un concorso in cui il segretario era presidente di commissione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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È stato prima #minacciato e poi #picchiato nelle scale del comune di #Pompei. La vittima è il segretario comunale, l’aggressore è invece un consigliere di maggioranza il cui figlio era stato bocciato al concorso pubblico facebook