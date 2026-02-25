Elezioni comunali 2026 ufficiale a Trecate | Rosa Criscuolo candidata sindaca

In effetti mancava soltanto l'ufficialità. Trecate ha ufficialmente il terzo nome che si candiderà alle elezioni comunali 2026: Rosa Criscuolo. L'ex assessora nella squadra di Federico Binatti, ha ufficializzato oggi, mercoledì 25 febbraio, la sua candidatura a sindaco. "Non è una scelta improvvisata, ma il risultato di una riflessione profonda che nasce dal senso di responsabilità verso il futuro della nostra città. Trecate non può più permettersi immobilismo delle decisioni, rinvii continui e compromessi al ribasso che non producono risultati e che, anzi, sono stati i fattori che ne hanno rallentato lo sviluppo" si legge in una nota stampa pubblicata sui social e diffusa tramite Binatti. "Governare significa scegliere. Significa avere la coerenza di indicare una rotta e percorrerla con coraggio, anche quando è difficile. Significa unire e costruire, non dividere. Credo che sia arrivato il tempo di una politica capace di assumersi pienamente l'impegno delle scelte e di offrire una direzione chiara e mettere il bene della città prima di tutto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

