Elezioni comunali 2026 si vota fra tre mesi e a Trecate è ancora caos politico

A Trecate, il clima politico rimane instabile con tensioni crescenti tra le forze in campo. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e 25 maggio, a meno di tre mesi di distanza, e ancora non si vede un accordo chiaro tra i candidati principali. La campagna elettorale non è iniziata ufficialmente, ma le polemiche si susseguono sui programmi e le alleanze. La città aspetta di vedere chi si presenterà alle urne.
Le prossime elezioni comunali sono state fissate per il 24 e 25 maggio 2026, praticamente fra tre mesi esatti. E fra i comuni al voto c'è anche Trecate dal momento che la dimissione nei mesi scorsi di nove consiglieri comunali ha portato alla caduta del governo di Federico Binatti. A tre mesi il caos politico in città è ancora più che vivo. I candidati sicuro sono due, gli unici che sono allo scoperto ormai da tempo, ossia Roberto Minera e Raffaele Sacco. E poi ci sono gazebo, post sui social, manifesti in giro per la città, propaganda elettorale nelle buche delle lettere, ma niente altro di concreto per ora.
