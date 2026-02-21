Elezioni comunali 2026 si vota fra tre mesi e a Trecate è ancora caos politico

A Trecate, il clima politico rimane instabile con tensioni crescenti tra le forze in campo. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e 25 maggio, a meno di tre mesi di distanza, e ancora non si vede un accordo chiaro tra i candidati principali. La campagna elettorale non è iniziata ufficialmente, ma le polemiche si susseguono sui programmi e le alleanze. La città aspetta di vedere chi si presenterà alle urne.

Le prossime elezioni comunali sono state fissate per il 24 e 25 maggio 2026, praticamente fra tre mesi esatti. E fra i comuni al voto c'è anche Trecate dal momento che la dimissione nei mesi scorsi di nove consiglieri comunali ha portato alla caduta del governo di Federico Binatti. A tre mesi il caos politico in città è ancora più che vivo. I candidati sicuro sono due, gli unici che sono allo scoperto ormai da tempo, ossia Roberto Minera e Raffaele Sacco. E poi ci sono gazebo, post sui social, manifesti in giro per la città, propaganda elettorale nelle buche delle lettere, ma niente altro di concreto per ora.

Trecate, 2026: Nuova Lista a Sorpresa e Centrodestra Diviso, Caos in Vista delle Elezioni Comunali.A Trecate la campagna elettorale si fa subito calda.

Elezioni comunali 2026, a Trecate si rompe la coalizione di centrodestraLe elezioni comunali 2026 a Trecate si preannunciano segnate da tensioni all’interno della coalizione di centrodestra, che sembra attraversare una fase di crisi.

Elezioni 2026, dove e quando si vota

