Elezioni comunali 2026 a Fondi i candidati al Consiglio della lista Il Giardino degli Aranci

Alle elezioni comunali di Fondi del 2026, uno dei candidati a sindaco è Tonino De Parolis, che si presenta come uno dei cinque candidati in corsa. La consultazione si terrà il 24 e 25 maggio, e oltre a lui ci sono altri candidati che competono per la carica di primo cittadino. La campagna elettorale coinvolge anche i candidati al Consiglio della lista Il Giardino degli Aranci.

Tonino De Parolis è uno dei cinque candidati a sindaco in corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi. E’ sostenuto da due liste, la Lega e la civica Il Giardino degli Aranci.Di seguito i candidati al Consiglio comunale della lista civica Il Giardino degli Aranci:Biasillo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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