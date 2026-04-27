Elezioni ad Avellino | il nodo del 6 giugno che isola i comuni

Il presidente della provincia ha annunciato che le elezioni provinciali si terranno il 6 giugno ad Avellino. La data delle urne comporta l’esclusione di due comuni, Avellino e Ariano Irpino, dal consiglio provinciale per un periodo di due anni. Questa decisione crea una situazione di isolamento amministrativo per i territori coinvolti. La convocazione ha suscitato reazioni tra le forze politiche locali, mentre le amministrazioni interessate si preparano alle procedure elettorali.

? Cosa sapere Il presidente Buonopane fissa le elezioni provinciali ad Avellino per il 6 giugno.. Il voto anticipato esclude Avellino e Ariano Irpino dal consiglio provinciale per due anni.. Il 6 giugno prossimo, Rizieri Buonopane ha fissato la data per le elezioni provinciali ad Avellino, una decisione che rischia di lasciare i cittadini dei centri più grandi della provincia privi di rappresentanza elettorale per i prossimi due anni. La scelta del presidente della Provincia, comunicata con quella che viene definita una particolare sensibilità verso l’avviso preventivo agli elettori, sposta l’appuntamento democratico in un momento temporale che crea un cortocircuito burocratico con le scadenze comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni ad Avellino: il nodo del 6 giugno che isola i comuni Notizie correlate Elezioni comunali ad Avellino, il Gruppo territoriale del M5S: "È tempo che il campo largo si riunisca e raccogli la sfida"Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per... Leggi anche: Elezioni Amministrative, fissate le date del voto ad Avellino Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni provinciali Avellino, via al voto: come funziona, i candidati e le liste; Elezioni Avellino, tutte le liste; Avellino, gara a tre per il nuovo sindaco tra Pizza e i due ex Nargi e Festa; Elezioni Comunali 2026 ad Avellino, Festa tenta la rivincita: Con me ho i migliori. Avellino, si vota per il presidente: Buonopane indice le elezioni per la ProvinciaElezione del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane ci ripensa e annuncia la firma dell’atto di indizione per questa mattina. Per la nuova fascia azzurra, quindi, ... ilmattino.it Elezioni del presidente della Provincia di AvellinoSono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Avellino. I comizi elettorali sono indetti entro i termini di scadenza del mandato amminist ... irpinia24.it LabTv. . Partita ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali. In Irpinia 13 i centri interessati, tra i quali Avellino e Ariano, unici eventualmente chiamati anche al ballottaggio. Tra le curiosità nelle presentazioni delle liste, quella dei tre Comuni c - facebook.com facebook #Israele – Gli ex premier e leader dell’opposizione Naftali #Bennett e Yair #Lapid hanno formato una coalizione per sconfiggere #Netanyahu alle prossime elezioni. L’alleanza punta a governare con i partiti sionisti laici, in opposizione ai partiti religiosi att x.com