elezioni amministrative fissate le date del voto ad avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un appuntamento elettorale di quelli destinati a lasciare il segno per la città di Avellino. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha infatti informato il Consiglio dei ministri sull’individuazione delle date per le prossime elezioni amministrative: si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Tra questi figura anche Avellino, chiamata a eleggere il nuovo primo cittadino e a rinnovare l’assise di Piazza del Popolo, in una tornata che coinvolgerà complessivamente 15 capoluoghi di provincia, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno e lo stesso capoluogo irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

