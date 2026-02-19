Elezioni Amministrative fissate le date del voto ad Avellino
Le elezioni amministrative si terranno ad Avellino il prossimo mese, dopo che il Comune ha annunciato ufficialmente le date del voto. La decisione è arrivata in seguito alla scadenza naturale del mandato del sindaco e alla necessità di rivedere la guida della città. I cittadini si preparano a scegliere tra diversi candidati, con i seggi pronti ad aprire le porte tra poco più di un mese. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con incontri pubblici e sondaggi in crescita. La data stabilita è il 15 e 16 giugno.
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un appuntamento elettorale di quelli destinati a lasciare il segno per la città di Avellino. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha infatti informato il Consiglio dei ministri sull’individuazione delle date per le prossime elezioni amministrative: si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Tra questi figura anche Avellino, chiamata a eleggere il nuovo primo cittadino e a rinnovare l’assise di Piazza del Popolo, in una tornata che coinvolgerà complessivamente 15 capoluoghi di provincia, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno e lo stesso capoluogo irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
