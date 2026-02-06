Elezioni comunali ad Avellino il Gruppo territoriale del M5S | È tempo che il campo largo si riunisca e raccogli la sfida

Nelle prossime settimane ad Avellino si terranno le elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle, tramite il suo gruppo territoriale, invita le altre forze del campo largo a unirsi e formare un fronte compatto. “È tempo che ci si incontri e si organizzi una strategia comune”, affermano i membri del movimento. La richiesta arriva mentre le liste si preparano a sfidarsi per il governo della città.

Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per raccogliere la sfida delle imminenti consultazioni comunali. Il tempo stringe e rende non più procastinabile l'avvio di una iniziativa tesa a realizzare il.

Il Movimento 5 Stelle di Avellino lancia un appello alle forze del campo largo.

Le elezioni comunali si avvicinano nelle tre città della provincia di Salerno.

