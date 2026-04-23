Rocco Casalino ha annunciato la sua candidatura al Consiglio comunale di Ceglie Messapica in vista delle elezioni amministrative di maggio. La sua presenza nella competizione elettorale si inserisce in un momento di confronto tra diverse forze politiche nel paese. La candidatura di Casalino rappresenta un passo importante nel quadro delle prossime consultazioni locali, che vedranno coinvolti vari rappresentanti politici e cittadini.

? Cosa sapere Rocco Casalino si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica per le amministrative maggio.. L'ex portavoce punta a contrastare la destra partendo dai comuni per la politica nazionale.. Rocco Casalino punta al seggio del Consiglio comunale di Ceglie Messapica nelle amministrative del 24 e 25 maggio, tornando a operare nella sua terra d’origine dopo aver gestito la comunicazione di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Le voci che circolavano tra i tavolini dei bar e i vicoli del borgo hanno trovato una conferma definitiva con l’annuncio ufficiale dell’ex portavoce del Movimento 5 stelle. Il ritorno sul campo avviene all’interno di una coalizione di centrosinistra che unisce diverse anime, includendo sia esponenti della società civile sia rappresentanti del Movimento 5 stelle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casalino torna in campo: sfida alla destra dalle elezioni locali

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