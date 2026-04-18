Giovanna Casá candidata sindaco a Sambuca di Sicilia | È tempo di ripartire

Da agrigentonotizie.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una candidata si presenta come aspirante sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sambuca di Sicilia, previste per il 24 e 25 maggio. La sua candidatura viene annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui programmi o le motivazioni, concentrandosi esclusivamente sulla sua intenzione di partecipare alla competizione elettorale. La comunicazione non fornisce informazioni su eventuali alleanze o sostenitori coinvolti.

Giovanna Casá candidata a sindaca di Sambuca di Sicilia alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Insegnante all’istituto don Michele Arena di Sciacca, Giovanna Casá, sostenuta dalla lista civica “Sambuca prima di tutto”, vanta esperienze amministrative come assessore nelle giunte dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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