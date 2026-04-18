Giovanna Casá candidata sindaco a Sambuca di Sicilia | È tempo di ripartire
Una candidata si presenta come aspirante sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sambuca di Sicilia, previste per il 24 e 25 maggio. La sua candidatura viene annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui programmi o le motivazioni, concentrandosi esclusivamente sulla sua intenzione di partecipare alla competizione elettorale. La comunicazione non fornisce informazioni su eventuali alleanze o sostenitori coinvolti.
Giovanna Casá candidata a sindaca di Sambuca di Sicilia alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Insegnante all’istituto don Michele Arena di Sciacca, Giovanna Casá, sostenuta dalla lista civica “Sambuca prima di tutto”, vanta esperienze amministrative come assessore nelle giunte dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Sambuca di Sicilia baciata dalla fortuna: vinti oltre 11 mila euro al 10eLottoSambuca di Sicilia festeggia un'importante vincita realizzata grazie all'ultimo concorso del 10eLotto.
Sambuca di Sicilia, riti e processioni: il programma dal Venerdì Santo al lunedì dell'AngeloEntrano nel vivo i riti della Settimana Santa a Sambuca di Sicilia con un programma che, a partire da venerdì 3 aprile, accompagna fedeli e...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Elezioni, Bronte Bene Comune sceglie un progetto più ampio: Sostegno alla candidatura di Giovanna Caruso; ELEZIONI FONDI, LA LEGA PRESENTA IL SUO CANDIDATO SINDACO; Elezione nuovi sindaci: news da Agrigento, Sambuca e Villafranca.
Radio Caserta Tv. . Il salotto di Giovanna. La violenza degli studenti contro i docenti e contro il personale ATA. A cura di Giovanna Paolino - facebook.com facebook