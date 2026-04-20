Dal Trono di Spade al grande schermo | Elden Ring diventa un kolossal

Un nuovo progetto cinematografico prende forma da un legame tra l’estetica distintiva di una casa di produzione e la mitologia di un videogioco molto popolare. L’accordo tra le due parti ha portato alla realizzazione di un film ispirato a un videogioco di ruolo noto per il suo mondo oscuro e complesso. L’annuncio segna l’inizio di una delle produzioni più attese degli ultimi anni nel settore cinematografico.

(Adnkronos) – Il sodalizio tra l'estetica ricercata di A24 e la mitologia oscura di FromSoftware segna ufficialmente l'inizio di una delle operazioni cinematografiche più ambiziose della decade. Bandai Namco ha confermato che il mondo brutale creato da Hidetaka Miyazaki, con il contributo di George R. R. Martin, troverà una nuova dimensione nel live-action di Elden Ring, il cui debutto mondiale è fissato per il 3 marzo 2028. La scelta di girare interamente con tecnologia IMAX suggerisce la volontà di trasporre la vastità dell'Interregno con una fedeltà visiva senza precedenti, cercando di replicare sul grande schermo quel senso di maestosità e desolazione che ha permesso al titolo originale di superare i trenta milioni di copie vendute dal suo debutto nel 2022.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Elden Ring: i leak dal set hanno confermato un cambiamento cruciale nella timeline?Quali informazioni possiamo trarre dai leak trapelati dal set dell'adattamento del popolare videogame diretto da Alex Garland per A24? Facciamo il... Il Trono di Spade diventa un film con lo sceneggiatore di House of Cards. Fan in fibrillazioneChe sia in sella a un cavallo o tra le ali di un drago, ora è ufficiale: si torna a Westeros. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Trono di Spade arriva al cinema: Warner Bros svela il film su Aegon il Conquistatore; Il film del Trono di Spade ci racconterà la storia più epica di Westeros; Il Trono di Spade, adesso è ufficiale: svelato il titolo del film in arrivo al cinema; Game of Thrones, il film ha un titolo ufficiale. Dal Trono di Spade al grande schermo: Elden Ring diventa un kolossalIl sodalizio tra l'estetica ricercata di A24 e la mitologia oscura di FromSoftware segna ufficialmente l'inizio di una delle operazioni cinematografiche più ambiziose della decade. Bandai Namco ha ... adnkronos.com Il Trono di Spade, nuovi retroscena sul finale a sette anni dall'addio alla serieHBO ha celebrato i 15 anni della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin con un nuovo speciale, rivelando anche alcuni filmati inediti dalla stagione più divisiva di tutte ... movieplayer.it E’ ufficialmente in lavorazione un film de Il trono di spade dal titolo Aegon’s Conquest - facebook.com facebook