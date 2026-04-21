Un nuovo film tratto da Elden Ring sta per essere prodotto da A24, con Alex Garland alla regia e un cast di attori di alto livello. Il progetto, di cui si parla da tempo, ha un budget superiore ai 100 milioni di dollari. L’Interregno, ambientazione del videogioco, sarà portato sul grande schermo in questa produzione di grande rilievo nel settore cinematografico.

L’Interregno sta per prendere vita sul grande schermo nel progetto più ambizioso mai intrapreso da A24. La celebre casa di produzione ha ufficialmente dato il via ai lavori per l’adattamento cinematografico di Elden Ring, il capolavoro videoludico di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, nato dalla mitologia scritta da George R.R. Martin. A guidare l’operazione, come già anticipato in passato, sarà Alex Garland (Civil War, Ex Machina), che si occuperà sia della sceneggiatura che della regia di una produzione che promette di ridefinire gli standard degli adattamenti da videogioco. Con un budget che supera i 100 milioni di dollari e un piano di riprese di circa 100 giorni nel Regno Unito, Elden Ring diventa ufficialmente il film più costoso della storia di A24.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Elden Ring diventa un film A24: Alex Garland alla regia e cast stellare per l’opera da oltre 100 milioni

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