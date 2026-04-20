Elda Alvigini svela la nuova Stefania | Per i Cesaroni ci sarò sempre Claudio Amendola? È un capitano sul set
Elda Alvigini è tornata in televisione interpretando nuovamente il personaggio di Stefania, questa volta con il cognome Ansaldo, nella serie I Cesaroni. La sua presenza nel cast ha subito raccolto commenti favorevoli sui social, pochi giorni dopo la messa in onda della prima puntata. Alvigini ha dichiarato di essere sempre legata alla serie e ha descritto Claudio Amendola come un “capitano” sul set.
È tornata in tv nei panni di Stefania (Ansaldo e non più Masetti), storico personaggio de I Cesaroni e, soltanto dopo la prima puntata, ha raccolto commenti più che positivi da parte dei telespettatori sui social. Segno che il pubblico desiderava rivederla sul piccolo schermo, con la sua tenacia.🔗 Leggi su Romatoday.it
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