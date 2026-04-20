Elda Alvigini svela la nuova Stefania | Per i Cesaroni ci sarò sempre Claudio Amendola? È un capitano sul set

Elda Alvigini è tornata in televisione interpretando nuovamente il personaggio di Stefania, questa volta con il cognome Ansaldo, nella serie I Cesaroni. La sua presenza nel cast ha subito raccolto commenti favorevoli sui social, pochi giorni dopo la messa in onda della prima puntata. Alvigini ha dichiarato di essere sempre legata alla serie e ha descritto Claudio Amendola come un “capitano” sul set.