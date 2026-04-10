Geopolitica e crisi energetica | le nuove sfide del potere globale

Negli ultimi anni, il controllo delle risorse energetiche si è trasformato in un elemento centrale nelle relazioni internazionali. La gestione di queste risorse influisce direttamente sulla posizione di uno Stato nel quadro geopolitico globale. Le tensioni e le dispute legate all'accesso e alla distribuzione dell’energia sono aumentate, coinvolgendo vari paesi e portando a un mutamento delle strategie diplomatiche e militari.

Il controllo delle risorse energetiche non è più una semplice questione di bilancio, ma il nuovo baricentro su cui si misura la sovranità degli Stati. In un mondo dove i flussi di materia prima sono diventati armi di pressione politica, la sicurezza di una nazione dipende dalla capacità di non restare prigioniera di logiche esterne. Le attuali frizioni tra grandi blocchi e l’instabilità che scuote aree cruciali del globo impongono una riflessione profonda sulla necessità di un’autonomia decisionale che non accetti compromessi di subordinazione. Esaminare le nuove alleanze, le tensioni nei nodi strategici del Mediterraneo e il ruolo delle grandi potenze transatlantiche significa comprendere come si sta ridisegnando l’equilibrio del potere mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geopolitica e crisi energetica: le nuove sfide del potere globale Geopolitica, le sfide del nuovo ordine globale: in Malatestiana il ciclo di incontri con espertiIn Biblioteca Malatestiana, a partire da mercoledì 25 febbraio si alza il sipario su un nuovo ciclo di incontri dal titolo "Il coraggio di conoscere... Transizione energetica: il commercio globale si trasforma, nuove sfide e opportunità per l’Italia entro il 2035.La transizione verso fonti energetiche pulite sta innescando una profonda trasformazione dei flussi commerciali mondiali, con implicazioni... U.S in Panic as Canada Gets Huge Investment for Oil Pipeline Temi più discussi: L’estate che non partirà. Come la crisi energetica cambierà il lavoro, il turismo e la politica; Smart working alla prova della crisi: Hormuz espone i limiti della resilienza digitale; La crisi energetica globale del 2026; Crisi energetica, lo tsunami che travolgerà l’Europa anche se i governi non ne parlano. Iran, perché l’Italia è il Paese più vulnerabile alla crisi energeticaItalia esposta alla crisi energetica globale: perché le bollette resteranno alte La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, maturata nelle ultime setti ... assodigitale.it Energia e geopolitica: la crisi dello Stretto di Hormuz riporta il carbone al centro della scenaCon il gasolio stabilmente sopra i due euro al litro e il rischio concreto di carenze di carburante negli aeroporti, lo scenario energetico globale torna a ... thesocialpost.it #MESTRE All’ M9 per il Festival della #Geopolitica! Spesso non ci rendiamo conto di quanto Venezia venga ascoltata. Non è una grande città se la confrontiamo con le grandi capitali europee, eppure il suo valore immateriale, il suo “marchio”, è tra i più f x.com La geopolitica incide sulla vita quotidiana tra prezzo dell’energia, materie prime e crisi climatica. In un mondo dagli equilibri globali in rapido cambiamento è importante promuovere energie rinnovabili, economia - facebook.com facebook