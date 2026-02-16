Effetto Margot Robbie anche in Italia | Cime Tempestose travolge il Box Office in un weekend da record

Margot Robbie ha portato grandi spettatori nelle sale italiane, causando un boom di incassi al cinema. Durante il weekend dal 12 al 15 febbraio, le sale italiane hanno raccolto oltre 9 milioni di euro, segnando un record di entrate. Il film, molto atteso, ha attirato tantissimi appassionati, che hanno affollato le multisale in tutta Italia.

Il cinema italiano gode di ottima salute: il Box Office Italia nel weekend dal 12 al 15 febbraio ha registrato un incasso complessivo di 9.45 milioni di euro, segnando una crescita del 62% rispetto allo scorso anno. A dominare incontrastato è stato Cime tempestose ( Wuthering Heights ), che con la coppia Margot Robbie e Jacob Elordi ha polverizzato le previsioni debuttando con ben 3,6 milioni di euro. Il film ha ottenuto una media per sala straordinaria (6.582 euro), superando gli esordi di titoli cult recenti come Povere Creature!. LEGGI ANCHE: Cime Tempestose vince anche negli USA Nonostante il “ ciclone Warner Bros “, le teniture hanno retto con vigore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Effetto Margot Robbie anche in Italia: Cime Tempestose travolge il Box Office in un weekend da record Margot Robbie conquista il Box Office USA: Cime Tempestose debutta in vetta, ma la sorpresa è GOAT ‘Cime Tempestose’ sbanca al box office: incassi da record Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Effetto Cime tempestose, la Gen Z torna a leggere i classici; Cime Tempestose: il perché degli (strani) vestiti di Margot Robbie; Margot Robbie brilla sul red carpet di A Big Bold Beautiful Journey; Margot Robbie e le sue cime tempestose? I tacchi Louboutin. The Wolf of Wall Street ebbe un pessimo effetto sul coinquilino di Margot RobbietMargot Robbie ha raccontato divertita i pessimi effetti della visione di The Wolf of Wall Street sul suo coinquilino di allora ... cinema.everyeye.it Quando a Margot Robbie regalarono un libro per perdere peso: 'Pensai vaff******'Margot Robbie ha ricordato un regalo decisamente singolare ricevuto da un suo amico agli inizi della carriera: un libro per dimagrire ... cinema.everyeye.it Aggiungi un tocco di eleganza e luce al tuo spazio con le lampade led, i portacandele e le sfere porta incenzi della linea "Margot Bubbles". Realizzato in vetro trasparente, ogni pezzo presenta delicate bolle sospese che creano un effetto arioso e raffinato qua - facebook.com facebook