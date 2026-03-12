al teatro dei piccoli in scena lo spettacolo rosaluna e i lupi

Rosaluna e i lupi: una voce oltre i confini del “noncontento” in scena al Teatro dei Piccoli di Napoli. Sabato 14 marzo alle ore 11 al Teatro dei Piccoli di Napoli arriva Rosaluna e i lupi, spettacolo di Progetto g.g. e Accademia Perduta Romagna Teatri, liberamente tratto dall’omonimo libro di Magali Le Huche, dedicato alle nuove generazioni (dai 5 anni). Fondazione Banco di Napoli ospita la mostra “Mondi in Movimento. Pinocchio incontra Pulcinella” Rosaluna vive nel Paese dei Noncontenti, dove tutto procede ordinatamente grazie a regole chiare che garantiscono un equilibrio apparentemente perfetto. Almeno fino al giorno in cui Rosaluna inizia a cantare. 🔗 Leggi su 2anews.it

