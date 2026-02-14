Dove trovare il quotidiano anche di domenica
Il quotidiano si può trovare anche di domenica perché le edicole rimangono aperte, tra cui quelle all’aeroporto G. Marconi e al Centro Commerciale. Gd Media Service S.r.l. gestisce la distribuzione anche nei giorni festivi, garantendo ai lettori di acquistare le copie. Domani, i cittadini potranno così acquistare il giornale prima di partire o durante una passeggiata al centro commerciale.
Ecco le edicole aperte anche domani in città. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dove trovare il Carlino anche domani
Domani il Carlino sarà disponibile anche durante la giornata festiva.
