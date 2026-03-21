Tutte le edicole aperte domenica in città
Domani, giorno festivo, tutte le edicole in città saranno aperte. Di seguito si trova l’elenco completo dei punti vendita che resteranno accessibili ai clienti durante la giornata. La lista include le varie ubicazioni che continueranno a offrire il servizio di vendita di giornali e riviste anche in occasione della domenica.
Ecco, come di consueto, l’elenco delle edicole che resteranno aperte domani, nel giorno festivo, in città. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazzale Atleti Azzurri D’Italia 52, Fiorita Davide; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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