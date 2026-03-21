Tutte le edicole aperte domenica in città

Da ilrestodelcarlino.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giorno festivo, tutte le edicole in città saranno aperte. Di seguito si trova l’elenco completo dei punti vendita che resteranno accessibili ai clienti durante la giornata. La lista include le varie ubicazioni che continueranno a offrire il servizio di vendita di giornali e riviste anche in occasione della domenica.

Ecco, come di consueto, l’elenco delle edicole che resteranno aperte domani, nel giorno festivo, in città. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazzale Atleti Azzurri D’Italia 52, Fiorita Davide; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tutte le edicole aperte domenica in citt224
© Ilrestodelcarlino.it - Tutte le edicole aperte domenica in città

Articoli correlati

Tutte le edicole aperte domani in cittàDi seguito la mappa, quartiere per quartiere, delle edicole che saranno aperte anche domani, giornata festiva.

Tutte le edicole aperte domani sotto le TorriEcco l’elenco delle edicole che saranno aperte nei vari quartieri della città anche domani, giorno festivo.

Aggiornamenti e notizie su Tutte le edicole aperte domenica in...

Discussioni sull' argomento Tutte le edicole aperte domenica 15 marzo a Brescia città; Dove trovare il Carlino domani in città.

tutte le edicole aperteTutte le edicole aperte domenica 15 marzo a Brescia cittàSono 45 le rivendite aperte anche nella giornata di festa in cui potete trovare il nostro quotidiano. Ecco l’elenco completo ... giornaledibrescia.it

Tutte le edicole aperte domani in provinciaEcco dove poter acquistare una copia del nostro quotidiano da Ancona fino ai centri più piccoli del territorio. L’elenco dettagliato Anche domani, domenica 9 maggio, molte edicole resteranno aperte in ... ilrestodelcarlino.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.