Roma come Milano tram fuori controllo ne tampona un altro | panico a bordo e dieci feriti

Stamattina a Roma, poco prima delle 8, due tram si sono urtati in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata, causando il panico tra i passeggeri a bordo. Dieci persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L’incidente ha coinvolto un tram che ha tamponato un altro veicolo, creando confusione tra i passeggeri presenti.

Sono dieci le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale in seguito al tamponamento tra due tram avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina all’altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Dalle primissime informazioni, nessuno sarebbe in condizioni gravi. Un incidente che fa seguito a quelli dei giorni scorsi a Milano, dov e in quattro giorni se n’erano verificati cinque. Nulla di grave, a Roma, anche se lo spavento a bordo è stato notevole. I feriti, trasportati in ospedale, non sono in gravi condizioni. “Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma come Milano, tram fuori controllo ne tampona un altro: panico a bordo e dieci feriti Articoli correlati Tram fuori controllo a Milano: soccorsi in corso per liberare i feritiMilano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: persone incastrate sotto il mezzo Un grave incidente ha sconvolto il pomeriggio milanese. Leggi anche: Milano, tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo: due morti e 39 feriti. Un passeggero: «Sembrava un terremoto» Approfondimenti e contenuti su Roma come Milano tram fuori controllo... Temi più discussi: Milano, incidente tra un tram e un taxi: polizia locale in posto; A Milano tram senza passeggeri esce dai binari, colpa di un bullone; La metro di Milano è forte solo al centro: i risultati a sorpresa da un confronto con Roma; Attaccati al tram, che resta un mezzo ottimo per muovesi in città. Roma, tamponamento tra due tram: alcuni passeggeri feritiUn tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenes ... rainews.it Roma, tamponamento tra due tram: 10 passeggeri feriti, non sono graviGi agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza l'area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso. Ancora in corso gli accertamenti per ... tg24.sky.it Tamponamento fra due tram a Roma, 10 feriti lievi. Nessuno in gravi condizioni. L'incidente in via Prenestina. Il servizio è tornato regolare #ANSA - facebook.com facebook Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com