Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, ha pubblicato un reel su Instagram in cui canta e balla sulla musica di

I brani di Sanremo usati per fini politici. È questa l'ultima trovata di Alessandra Moretti. L'eurodeputata del Pd si rende protagonista di un reel su Instagram che, sfruttando la colonna sonora "Che fastidio" di Ditonellapiaga, mette nel mirino le politiche del governo. "Io non so più cos’è normale o un’allucinazione. Se sono matta io. Non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. I centri in Albania, il mito trumpiano, il decreto sicurezza, il globo terracqueo, il congedo non paritario, il veto sul consenso, i tagli alla salute, il caro amico Orban". Il tutto mentre imita le movenze che la cantante Ditonellapiaga - vincitrice peraltro nella serata delle cover assieme a Tony Pitony - mette in scena in queste serate durante le esibizioni al Festival. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alessandra Moretti balla e canta "Che fastidio" contro il governo Meloni

Leggi anche: Ditonellapiaga canta “Che fastidio!” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Leggi anche: Sanremo 2026, Ditonellapiaga canta Che fastidio!. Testo e di cosa parla la canzone

Una selezione di notizie su Alessandra Moretti.

Alessandra Moretti, chi è la politica che rivendica lo stile ladylike. La corte di Giletti e la vita privataAlessandra Moretti è membro del Parlamento Europeo. Di lei si parla perché presunta coinvolta nella compravendita di voti che ha preso il nome di Qatargate. È da molto prima di dicembre 2025, tuttavia ... dilei.it

Alessandra Moretti, chi è la moglie di Maurizio Battista/ Più forti delle difficoltà e crisi!Chi è Alessandra Moretti, moglie di Maurizio Battista: la figlia Anna, le crisi del passato e il grande passo del matrimonio nel 2023. Di certo non manca il sorriso in famiglia e, da ormai più di un ... ilsussidiario.net