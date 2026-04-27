Arezzo, 27 aprile 2026 – Al Circolo Arci Pratomagno di Modine e Gorgiti, frazioni montane di Loro Ciuffenna, per la festa internazionale dei lavoratori ci sarà anche la seconda edizione del "1° Maggio Rosso e Montanaro", un titolo che vuole mescolare ironia e identità. Dalle ore 16 (“fino a quando non fa freddo”) si alterneranno musicisti e cantautori amici e collaboratori della Materiali Sonori, riuniti dall'invito di Arlo Bigazzi e dall'energia e dallo spirito di comunità che esprime l'attivissimo Circolo di Modine-Gorgiti. Un pomeriggio di musica, poesia e condivisione. Nel giardino del circolo si alterneranno e si...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il "1° Maggio Rosso e Montanaro"

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