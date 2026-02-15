Il montanaro venuto a piedi dal Pakistan

Il montanaro che ha attraversato a piedi il confine tra Pakistan e Italia ha portato l’attenzione sulla ripresa del territorio del Corno alle Scale. Lo scorso 12 febbraio, si è conclusa la prima fase dell’iniziativa dedicata alla valorizzazione locale. Un gruppo di volontari ha lavorato per settimane per recuperare sentieri e spazi pubblici abbandonati, coinvolgendo anche le comunità locali.

Si è conclusa, lo scorso 12 febbraio, la prima fase del progetto partecipativo ' Ridare vita al territorio del Corno alle Scale '. L'iniziativa è stata finanziata con 15 mila euro provenienti dal bando Partecipazione 2025 della Regione Emilia-Romagna. La riunione di giovedì scorso, svoltasi nella sede del Parco, ha rappresentato l'epilogo dei cinque appuntamenti organizzati nel comprensorio. A coordinare i lavori è stato il vicesindaco Paolo Piacenti con il supporto di Vanni Treu, esperto di sviluppo locale già protagonista di alcune esperienze di ripopolamento sulle montagne friulane. Al termine dell'ultima serata, i presenti hanno siglato un patto di solidarietà in cui sono elencati gli impegni per contrastare il declino dell'area.