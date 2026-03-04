Incontro tra il generale dei carabinieri Montanaro e il prefetto Carnevale

Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, il prefetto di Pescara Luigi Carnevale ha incontrato nel palazzo del governo il generale di brigata Antonio Montanaro, che ricopre il ruolo di comandante dei carabinieri per la tutela ambientale e sicurezza energetica di Roma. La riunione si è svolta in un contesto istituzionale e si è concentrata sulle rispettive funzioni e responsabilità.

Nella mattinata di mercoledì 4 marzo il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha accolto nel palazzo del governo il generale di brigata, Antonio Montanaro, comandante dei carabinieri per la tutela ambientale e sicurezza energetica di Roma.Ad accompagnarlo il maggiore Daniele Gandon, comandante del nucleo operativo ecologico (Noe) di Pescara. La visita istituzionale ha rappresentato un’importante occasione per analizzare le attuali dinamiche del territorio provinciale. Il colloquio si è focalizzato, in particolare, sul rafforzamento delle strategie di contrasto ai reati ambientali e sulla valutazione delle criticità legate agli asset energetici, con l’obiettivo di potenziare le misure di tutela e vigilanza sul territorio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

